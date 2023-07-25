Семак прокомментировал дебют Марио Фернандеса за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте защитника Марио Фернандеса за сине-бело-голубых.

«Для Марио, во-первых, это привычная позиция. Во-вторых, он только набирает форму. Эта позиция позволяет отдышаться или задержаться в атаке. Что касается Славы, он смотрелся хорошо физически, он часто оказывался против Бериши один в один. Нам нужен был быстрый игрок, который мог бы страховать и играть в этом отношении надежно. Оставили Караваева на этой позиции, а Марио выпустили на привычную, понимая, что игрового тонуса ему очень не хватает. Будем потихонечку набирать форму», - приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Напомним, 32-летний футболист появился на поле на 62-й минуте, заменив своего соотечественника Ду Кейроса. Зенит» объявил о переходе Фернандеса 17 июля. Ранее он на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.