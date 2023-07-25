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Полузащитник «Урала» Сунгатулин высказался о поражении команды от «Локомотива» в Кубке России

Екатеринбургская команда уступила сопернику со счётом 1:2. 
25 июля 2023 23:35
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Урала» Фаниль Сунгатулин подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «шмели» проиграли «Локомотиву» (1:2).

«Считаю, что мы не заслужили поражения. Эта игра была на ничью. А голы нам забили на наших же ошибках. Мы расстроены, но на это даже нет времени сейчас. Уже через четыре дня следующая игра. Сейчас мы выкинем все мысли из головы и пойдем дальше», — приводит слова 21-летнего футболиста «Спорт день за днем».

Добавим, что сезон-2022/2023 «Урал» завершил на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ оранжево-черные одержали победу над ЦСКА (2:1).

источник: «Спорт день за днем»
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