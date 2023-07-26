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«Локомотив» получил предложение от немецкого клуба по трансферу Тикнизяна

Москвичи готовы отпустить армянского футболиста.
«Локомотив» получил предложение от немецкого клуба по трансферу Тикнизяна
26 июля 2023 13:18
автор: Артур Гичунцев
автор фото: "Советский спорт"

Немецкий «Вердер» заинтересован в услугах полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, клуб из Бундеслиги готов заплатить за игрока 2,5 млн евро. Красно-зеленые же хотят получить 5,5 млн евро – именно эту сумму они заплатили ЦСКА, когда подписывали 24-летнего хавбека.

В прошедшем сезоне РПЛ Наир Тикнизян провёл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Вольфсбургу».

источник: «Советский спорт»
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