«Локомотив» получил предложение от немецкого клуба по трансферу Тикнизяна

Немецкий «Вердер» заинтересован в услугах полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, клуб из Бундеслиги готов заплатить за игрока 2,5 млн евро. Красно-зеленые же хотят получить 5,5 млн евро – именно эту сумму они заплатили ЦСКА, когда подписывали 24-летнего хавбека.

В прошедшем сезоне РПЛ Наир Тикнизян провёл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Вольфсбургу».