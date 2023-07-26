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Гладилин назвал фаворита матча между «Краснодаром» и «Спартаком» в Кубке России

Встреча состоится завтра, 27 июля.
26 июля 2023 23:34
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

«Краснодар» в первом туре чемпионата показал хороший футбол. Да, обе команды добились результата, но не сказать, что «Спартак» хорошо начал. Взял три очка, но нет поставленной игры. Считаю, что именно «Краснодар» - фаворит», - приводит слова бывшего футболиста «Газета.ру».

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 27 июля, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

источник: «Газета.Ru»
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