Гладилин назвал фаворита матча между «Краснодаром» и «Спартаком» в Кубке России

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

«Краснодар» в первом туре чемпионата показал хороший футбол. Да, обе команды добились результата, но не сказать, что «Спартак» хорошо начал. Взял три очка, но нет поставленной игры. Считаю, что именно «Краснодар» - фаворит», - приводит слова бывшего футболиста «Газета.ру».

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 27 июля, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.