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«ПСЖ» уступил японскому клубу «Сересо Осака» в товарищеском матче

Игра завершилась со счётом 2:3.
28 июля 2023 15:17
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу товарищеский матч, в котором «ПСЖ» встретился с японским клубом «Сересо Осака».

Отметим, что игра закончилась со счётом 2:3 в пользу команды из Японии.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл форвард парижан Уго Экитике. Спустя пять минут Йорди Краукс сравнял счёт.

Сразу после перерыва Витинья вновь вывел «ПСЖ» вперёд. Однако в середине второй половины встречи японскому клубу удалось не только восстановить равновесие в счёте, но и выйти вперёд. Авторами забитых голов стали Сота Китано и Синдзи Кагава.

Таким образом, парижане потерпели поражение. Свой следующий товарищеский матч «ПСЖ» проведёт 1 августа против миланского «Интера».

источник: «Советский спорт»
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