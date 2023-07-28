УЕФА отстранил «Ювентус» от еврокубков на один сезон

Туринский «Ювентус» был отстранён от еврокубков сезона-2023/2024 из-за дела о финансовых махинациях. Об этом сообщает The Athletic.

Кроме того, клуб заплатит штраф в размере 20 миллионов евро.

Напомним, отстранение от еврокубков стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

По итогам прошлого сезона клуб занял седьмое место в СЕрии А и должен был выступить в нынешнем сезоне в Лиге конференций.