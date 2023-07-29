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Натан Аке продлил контракт с «Манчестер Сити»

28-летний футболист выступает за «горожан» с 2020 года.
29 июля 2023 11:56
автор: Артур Гичунцев

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Натаном Аке. Как сообщается на сайте «горожан», новый договор футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, Аке перешёл в команду Хосепа Гвардиолы летом 2020-го: он был куплен у «Борнмута» за 45 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ защитник отыграл 26 матчей, забил 1 гол и получил две жёлтые карточки. Кроме того, Аке провёл 8 матчей в Лиге чемпионов и получил одно предупреждение. К слову, «Манчестер Сити» выиграл оба турнира.

источник: «Советский спорт»
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