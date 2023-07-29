Властимил Петржела: «Зенит» продолжит путь к чемпионству и ни за что не проиграет «Ростову»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем матче команды с «Ростовом» в рамках 2-го тура РПЛ.

Игра на поле южан начнется в 20.00 по московскому времени.

«Зенит» — фаворит матча с «Ростовом», как и любой другой игры чемпионата России. В прошлом сезоне «Ростов» здорово выступал, но у них нет таких игровых ресурсов, как у «Зенита». Петербуржцы спокойно и без проблем продолжат свой путь к чемпионству и ни за что не проиграют «Ростову», — приводит «РБ-Спорт» слова Петржелы.

В 1-м туре «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН» (2:0), а «Ростов» нанёс поражение «Факелу» (2:1).