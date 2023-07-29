Смолов провёл свой 300-й матч в чемпионатах России

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов догнал Владимира Быстрова по количеству игр в чемпионатах России.
Сегодня бело-голубые сыграли вничью в выездном матче с «Крыльями Советов» (3:3). Смолов провёл на поле 80 минут, забил гол и отдал результативную передачу.
Отметим, что для Фёдора этот матч стал 300-м в чемпионатах России. Игрок «Динамо» догнал по этому показателю Владимира Быстрова и делит с экс-игроком «Зенита» 46-е место в истории.
Среди действующих игроков больше всех сыграл голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (544).
источник: «Советский спорт»