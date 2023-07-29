Судья Федотов прокомментировал удаление Семака после завершения матча «Ростов» — «Зенит»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о решении главного судьи Евгения Кукуляка удалить тренера «Зенита» Сергея Семака после окончания матча 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и питерской командой (1:1).

«Тренерскому штабу показывают красные карточки, только если есть оскорбительное поведение или действия в адрес судьи. Такого, что нельзя подходить – не было. Показывать красную – только если неподобающее поведение. Надо относиться ко всему по-человечески. «Зенит» может спокойно подавать на КДК, поднимать записи VAR. Надо смотреть, что напишут в протоколе, за что удалили. Неужели судья напишет, что он просто к нему подошёл? Не верю в такое», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

Добавим, что Семак руководит «Зенитом» с 2018 года. Петербуржцы под руководством 47-летнего специалиста стали пятикратными чемпионами России, четырёхкратными обладателями Суперкубка и один раз выиграли Кубок страны.

В следующем туре РПЛ питерский клуб сыграет дома против «Динамо» (6 августа).