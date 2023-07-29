Семак прокомментировал пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Советскому спорту» признался, что 11-метровый в ворота его команды на последних минутах матча 2-го тура с «Ростовом» был назначен верно.

- Насколько вы согласны с назначением пенальти?

- Я думаю железное пенальти. Андрей не увидел игрока, который выскакивал.

Встреча завершилась со счётом 1:1. За сине-бело-голубых забитым мячом отметился форвард Матео Кассьерра. Колумбиец забил гол в ворота соперника на 44-й минуте. В добавленное ко второму тайму время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий хозяев Николай Комличенко (90+4).

Таким образом, «Зенит» поднимается на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Ростов» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.

6 августа «Зенит» примет на своём поле «Динамо», 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».