Дедушка Адамова оценил слухи о переходе внука в «Оренбург»

Бывший вице-президент «Терека» Хайдар Алханов, дедушка Арсена Адамова, оценил слухи о переходе внука в «Оренбург».

«Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий. Футболист хотел перейти в «Ахмат», «Рубин» или «Урал». Хотя ещё до этого были предложения от «Краснодара», «Локомотива», но «Зенит» соглашается отпустить только в «Оренбург», тем более этот клуб очень хочет взять Арсена», — приводит слова Алханова Sport24.

Отметим, что контракт 23-летнего Арсена Адамова с «Зенитом» действует до июня 2026 года. Он перешёл в «Зенит» из «Урала» зимой 2022 года за 5 млн евро.