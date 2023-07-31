Гасилин сообщил, что «Зенит» планирует подписать двух игроков этим летом

Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, что сине-бело-голубые намерены купить двух футболистов в нынешнее трансферное окно.

Ранее стан петербуржцев покинул бразильский нападающий Малком, присоединившись к «Аль‑Хилялю».

«Я вам могу сказать, наверное, будет два хороших усиления. Это будет и центральный нападающий, и крайний полузащитник», — приводит слова Гасилина «Матч Премьер».

Напомним, что летнее трансферное окно в России закроется 14 сентября. «Зенит» под руководством Сергея Семака на протяжении пяти сезонов подряд становился чемпионом России.