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Джикия оценил выступление Тео Бонгонды за «Спартак» на старте сезона в РПЛ 

Конголезец присоединился к московскому клубу в прошедшее межсезонье.
31 июля 2023 23:37
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре новоиспечённого игрока красно-белых Тео Бонгонды.

«Удивлён ли игре Бонгонда? Буду спокойно относиться. У нас любят поднять человека, а потом пройтись по нему. Буду очень рад, если продолжит так. Он потихоньку забивает и отдаёт передачи — ради этого его и привели его», — приводит слова 29-летнего футболиста «Чемпионат».

Добавим, «Спартак» купил Бонгонду у «Кадиса» за семь миллионов евро в текущем месяце. С тех пор за команду Гильермо Абаскаля он провёл три матча, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Его контракт со столичной командой действует до лета 2027 года.

источник: Чемпионат.com
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