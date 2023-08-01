«Крылья Советов» подписали четырехлетний контракт с воспитанником «Локомотива»

Самарские «Крылья Советов» объявили о подписании четырехлетнего контракта с защитником Алексеем Лысовым.

– Алексею Лысову всего 18 лет, он перспективный футболист. Мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность познакомиться ближе на летних сборах, он достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в «Крыльях», - приводит официальный сайт команды слова спортивного директора клуба Сергея Корниленко.

Отметим, что Лысов воспитанник «Локомотива». За молодежные команды железнодорожников он сыграл 46 игр и забил три мяча. Также в активе 18-летнего футболиста девять матчей за юношеские сборные России.

«Крылья Советов» заявили футболиста под 33 номером.