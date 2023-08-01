Садио Мане стал игроком «Аль-Насра»

Сенегальский форвард Садио Мане официально стал игроком саудовского «Аль-Насра».

Об этом сообщила пресс-служба саудовского клуба.

Ранее стало известно, что сенегальский нападающий прибыл в расположение «Аль-Насра».

Напомним, за «Аль-Наср» выступает звёздный португалец Криштиану Роналду, присоединившийся к команде в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Мане будет зарабатывать 40 млн евро в год.

Согласно данным источника, эта сумма практически вдвое превышает его зарплату в немецком клубе. При этом в «Баварии» Садио Мане зарабатывал 25 млн евро до уплаты налогов, а в «Аль-Насре» он будет получать 40 млн евро чистыми.