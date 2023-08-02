2DROTS одержал победу над «Сахалином» и пробился в следующий раунд Кубка России

2DROTS обыграл дома «Сахалин» в матче 1/256 финала Кубка России.

Отметим, что медийная команда одолела своего соперника со счётом 2:0.

Автором забитых мячей в прошедшей встрече стали защитник Денис Гудаев (70-я минута) и нападающий Максим Фролов (73).

Добавим, на старте Кубка России «Родина Медиа» потерпела поражение от вологодского «Динамо» (0:3), а «Амкал» обыграл «Красное Знамя» (3:2).

Кубок России.

1/256 финала.

2DROTS – «Сахалин» – 2:0 (2:0)

Голы: Гудаев, 70. Фролов, 73.