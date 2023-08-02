Андрей Кобелев рассказал, кого считает лучшим нападающим в РПЛ 

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев назвал имя лучшего форварда в чемпионате России на данный момент.

«При наличии Дзюбы большинство или минимум два игрока обороны соперника всегда сфокусированы на нём. Это позволяет Пиняеву, Глушенкову и другим ребятам довольно вольготно чувствовать себя на поле. Поэтому с моей точки зрения Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте», — приводит слова 54-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале текущего года на правах свободного агента. С тех пор за московский клуб он сыграл 16 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2024 года.