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Андрей Кобелев рассказал, кого считает лучшим нападающим в РПЛ 

В этом году футболисту исполнится 35 лет. 
02 августа 2023 23:08
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев назвал имя лучшего форварда в чемпионате России на данный момент.

«При наличии Дзюбы большинство или минимум два игрока обороны соперника всегда сфокусированы на нём. Это позволяет Пиняеву, Глушенкову и другим ребятам довольно вольготно чувствовать себя на поле. Поэтому с моей точки зрения Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте», — приводит слова 54-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале текущего года на правах свободного агента. С тех пор за московский клуб он сыграл 16 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2024 года.

источник: «Евро-футбол.ру»
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