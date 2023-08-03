Туфан Садыгов прокомментировал работу Андрея Талалаева в «Химках»

Инвестор ФК «Химки» Туфан Садыгов поделился мнением о работе наставника подмосковного клуба Андрея Талалаева.

«Наверное, рановато давать оценку работе Талалаева. Он всего три месяца в клубе. В любом случае команда догонит лидеров. Я в этом уверен. Есть ли у Талалаева кредит доверия? Всякое, конечно, бывает. Но у него контракт с «Химками» на пять лет. Не было бы доверия — не было бы такого контракта», — цитирует Садыгова издание «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев стал главным тренером «Химок» 11 апреля 2023 года. Под его руководством клуб вылетел в Первую лиги. В текущем сезоне подопечные Талалаева в первых трёх турах потерпели два поражения и одержали одну победу.