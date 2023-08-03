ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Колосков считает, что РПЛ прогрессирует с точки зрения уровня мастерства игроков

По его мнению, лига стала зрелищней.
03 августа 2023 23:22
автор: Степан Шереметьев

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в последнее время РПЛ добилась прогресса с точки зрения выступающих в лиге футболистов.

«У нас в стране сейчас есть огромное количество игроков, отвечающих всем современным требованиям. Прежде всего я говорю об иностранцах. Почти в каждой команде сейчас есть игроки, которые вызываются в свои сборные команды Уругвая, Парагвая и дальше по кругу», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

В этом сезоне чемпионата России прошло 2 тура.

источник: «Евро-футбол.ру»
Луис Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе
Испанскому специалисту предстоит тяжёлый сезон.
03.08.2023 23:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
УЕФА запретил фанатам «Марселя» посещать матч Лиги чемпионов с «Панатинаикосом»
Решение принято из соображений безопасности.
03.08.2023 23:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Булыкин считает, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ
Встреча между командами состоится 6 августа.
03.08.2023 22:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стипиди заявил, что в Лиге Европы и Лиге конференций играют «аулы со всей Европы»
Функционер раскритиковал формат турниров.
03.08.2023 22:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Клубы под руководством Черышева и Мусаева вышли в 3-й раунд квалификации Лиги конференций
Клубы под руководством Черышева и Мусаева вышли в 3-й раунд квалификации Лиги конференций
Обе команды уже узнали своих следующих соперников.
03.08.2023 22:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сольдадо объявил о завершении карьеры
Футболист прекращает выступления на профессиональном уровне.
03.08.2023 22:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гранат надеется, что руководство «Динамо» продолжит доверять Личке
Личка возглавил клуб перед стартом сезона.
03.08.2023 21:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Жигулев рассказал, что серб Пантич и испанец Солер просили забрать их в Россию
Футболист рассказал о своих выступлениях за «Заглембе».
03.08.2023 21:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ПСВ отказался от приобретения Арсена Захаряна
ПСВ отказался от приобретения Арсена Захаряна
Переход в Европу сорвался.
03.08.2023 21:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.