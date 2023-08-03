Колосков считает, что РПЛ прогрессирует с точки зрения уровня мастерства игроков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в последнее время РПЛ добилась прогресса с точки зрения выступающих в лиге футболистов.

«У нас в стране сейчас есть огромное количество игроков, отвечающих всем современным требованиям. Прежде всего я говорю об иностранцах. Почти в каждой команде сейчас есть игроки, которые вызываются в свои сборные команды Уругвая, Парагвая и дальше по кругу», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

В этом сезоне чемпионата России прошло 2 тура.