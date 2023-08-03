УЕФА запретил фанатам «Марселя» посещать матч Лиги чемпионов с «Панатинаикосом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по просьбе греческой полиции запретил фанатам французского «Марселя» посещать матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Панатинаикосом».

По информации «Франс Пресс», ссылающейся на заявление организации, греческая полиция выразила озабоченность высоким риском нарушения общественного порядка и потребовала в качестве условия утверждения расписания не предоставлять билеты на матч фанатам гостей.

Стоит отметить, что греческие болельщики попросили принять подобные меры на ответную игру.

Первый матч команд пройдет 9 августа в Афинах, ответная игра – 15 августа в Марселе.

В минувшем сезоне «Марсель» провел матч группового этапа Лиги чемпионов против португальского «Спортинга» при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре против немецкого «Айнтрахта».