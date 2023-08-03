Дзюба сравнил себя с Буффоном

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил себя с бывшим голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном.

«Я повыше, это считается? Ногами железно получше играю. Побыстрее него. Надо проверить? Ну пригласите в Баковку, пробежим с ним. Головой лучше играю, это нормально, если он вратарь? На пенальти я бы с ним зацепился тоже», - сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Локомотива».

Накануне 45-летний итальянский футболист объявил о завершении карьеры.

Напомним, первый матч на взрослом уровне Буффон провёл в 1995 году. Таким образом, его карьера продолжалась 28 лет! В 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.