ФИФА начала расследование инцидентов с домогательствами тренера женской сборной Замбии

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование нового инцидента с участием главного тренера женской сборной Замбии Брюса Мвапе, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian.

По данным источника, ФИФА получила официальную жалобу о предполагаемом инциденте после того, как Замбия одержала свою первую победу на чемпионате мира в понедельник, 31 июля. В этот день замбийки обыграли Коста-Рику (3:1). Несколько игроков видели, как Мвапе трогал грудь одной из футболисток после тренировки.

Журналисты отмечают, что свидетельницы хотели сразу заявить об этом, но испугались, что это отразится на их положении. Но после того, как сборная Замбии, заняв третье место в группе С, вылетела с чемпионата, свидетельницы решили рассказать о случившемся.