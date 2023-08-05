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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 3-го тура РПЛ

Игра пройдёт в Самаре.
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 3-го тура РПЛ
05 августа 2023 13:51
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» и «Ростов» опубликовали свои стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится, сегодня, 5 августа, в Самаре. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасёв (Москва).

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Хубулов, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

В первых двух турах самарцы набрали четыре очка, обыграв «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (3:3). В свою очередь, подопечные Валерия Карпина так же набрали четыре очка. Донская команда победила «Факел» (2:1) и разошлась миром с «Зенитом» (1:1).

источник: «Советский спорт»
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