ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Чалов и Дзюба выйдут в стартовых составах ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура РПЛ

Игра стартует в 20:00 мск.
Чалов и Дзюба выйдут в стартовых составах ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура РПЛ
05 августа 2023 19:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: РИА Новости

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча московских команд состоится сегодня, 5 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

«Локомотив»: Лантратов, Митай, Кузьмичёв, Погостнов, Самошников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Тикнизян, Пиняев, Дзюба.

В первых двух турах армейский клуб набрал три очка, проиграв «Уралу» (1:2) и одержав победу над «Ахматом» (3:2). Что касается железнодорожников, то команда Михаила Галактионова разошлась миром с «Рубином» (2:2), а затем разгромила «Факел» (4:1).

источник: «Советский спорт»
«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ
«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ
Встреча проходила в Оренбурге.
05.08.2023 19:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Голы Медины и Бонгонды помогли «Спартаку» разгромить «Рубин» в матче РПЛ 
Голы Медины и Бонгонды помогли «Спартаку» разгромить «Рубин» в матче РПЛ 
Московский клуб отправил в ворота соперника четыре мяча. 
05.08.2023 19:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Спартак»: гости довели счёт до разгромного. Гол забил Промес
На 73-й минуте в ворота казанской команды был отправлен четвёртый мяч.
05.08.2023 19:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Спартак»: Игнатов удвоил преимущество красно-белых
Команды проводят матч на «Ак Барс Арене» в Казани. 
05.08.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Спартак»: Медина вышел на замену и вновь вывел гостей вперёд
Для результативного действия в составе красно-белых парагвайцу понадобилось меньше минуты.
05.08.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Придётся доказывать». Мостовой — о Далере Кузяеве в «Гавре» 
Российский хавбек присоединился к французскому клубу в межсезонье. 
05.08.2023 18:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Крыльев Советов» в матче РПЛ 
Жёлто-синие уступили сопернику со счётом 1:5. 
05.08.2023 18:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» играет вничью с «Рубином» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
«Спартак» играет вничью с «Рубином» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
Команды встречаются на «Ак Барс Арене» в Казани.
05.08.2023 18:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Урал» выигрывает у «Оренбурга» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
«Урал» выигрывает у «Оренбурга» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
Встреча проходит в Оренбурге.
05.08.2023 18:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.