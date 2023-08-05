Чалов и Дзюба выйдут в стартовых составах ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча московских команд состоится сегодня, 5 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

«Локомотив»: Лантратов, Митай, Кузьмичёв, Погостнов, Самошников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Тикнизян, Пиняев, Дзюба.

В первых двух турах армейский клуб набрал три очка, проиграв «Уралу» (1:2) и одержав победу над «Ахматом» (3:2). Что касается железнодорожников, то команда Михаила Галактионова разошлась миром с «Рубином» (2:2), а затем разгромила «Факел» (4:1).