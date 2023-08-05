Галактионов назвал причины поражения «Локомотива» в матче с ЦСКА 

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 3-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники проиграли ЦСКА со счётом 1:4.

«Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол, и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу. У них и шансов‑то не было поначалу. Но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо», – приводит слова 39-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, по итогам трёх проведённых матчей «Локомотив» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе четыре очка.

В следующем туре национального первенства красно-зелёные примут на своём поле «Крылья Советов». Очная встреча запланирована на 12 августа.