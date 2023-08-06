Генеральный директор «Спартака» Малышев отреагировал на победу над «Рубином»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу команды над «Рубином».

Матч 3-го тура РПЛ в Казани завершился со счетом 4:1 в пользу красно-белых.

«Очень рад победе, тому, как ребята сыграли. Мне кажется, много что можно выделить: и два голевых Саши Соболева, и гол Медины вторым касанием, и замены сработали. В конце первого тайма был спорный эпизод. Надо разбирать с экспертами. Лично я не понял, за что был назначен штрафной, который в конечном счете привел к году в наши ворота. Будем разбираться», - заявил Малышев в интервью «Советскому спорту».

После этой встречи «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после трёх матчей. «Рубин» остался на десятой строчке с двумя очками в наличии.