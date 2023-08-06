Кассьерра и Захарян попали в стартовый состав «Зенита» и «Динамо» на матч РПЛ 

Тренерские штабы «Зенита» и «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет в воскресенье, 6 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча - 19:00 мск.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Смолов, Захарян, Нгамалё, Тюкавин.

В настоящее время «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Динамо» идет на 11 строчке с одним очком.