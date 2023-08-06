Вендел может сыграть против «Динамо»

Стала известна полная заявка «Зенита» на матч 3-го тура РПЛ против «Динамо».

Стартовый состав можно увидеть здесь.

В запасе можно обнаружить Вендела, который впервые в текущем сезоне попал в заявку петербургского клуба, полузащитник хотел продолжить карьеру на родине в Бразилии, но сине-бело-голубые не договорились по цене с потенциальными покупателями.

Помимо Вендела в запасе «Зенита» значатся Васютин, Адамов, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Бакаев и Сергеев.