Андрей Аршавин высказался о возможном кризисе в «Зените» 

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на домашнее поражение питерской команды от «Динамо» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно. «Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио Фернандес еще не готовы. «Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что по итогам первых трёх туров в Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице национального первенства, имея в своём активе четыре очка. Подопечные Сергея Семака становились чемпионами России на протяжении последних пяти сезонов.