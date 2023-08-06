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Главный тренер «Динамо» Личка оценил травму Захаряна

Футболиста заменили в первом тайме матча против «Зенита».
06 августа 2023 23:33
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал травму полузащитника Арсена Захаряна в игре 3-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (3:2).

Хавбека заменили на 35-й минуте встречи, выпустив на поле Дениса Макарова.

«Когда мы забили первый гол, Захарян упал на землю. Потом он проиграл еще 30 минут. Он мне сказал, что когда упал, то почувствовал напряжение. Лучше было его заменить. Посмотрим, как будет сейчас. Уверен, что ничего серьезного», - приводит «Матч ТВ» слова Лички.

В четырех матчах текущего сезона Захарян забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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