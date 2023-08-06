Бывший полузащитник «Спартака» перешёл в «Аль-Джазиру»

«Аль-Джазира» подписала бразильского хавбека Фернандо. Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрно-белых.
Отметим, что условия и сроки трудового соглашения между «пламенными» и 31-летним футболистом в данный момент не разглашаются.
Эмиратский клуб является трёхкратным чемпионом ОАЭ.
Напомним, что с 2016 по 2019 годы Фернандо играл в составе московского «Спартака». Будучи игроком красно-белых он стад чемпионом России в 2017 году. В составе столичной команды на его счету 98 игр, 12 забитых мячей и десять ассистов. Он также провёл восемь матчей в майке национальной команды Бразилии.
источник: «Советский спорт»