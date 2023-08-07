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«Спартак» ведёт переговоры по трансферу защитника «Браги»

Витор Тормена может стать игроком красно-белых.
07 августа 2023 22:09
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 7 августа, издание Metaratings сообщает о том, что московский «Спартак» желает приобрести центрального защитника португальской «Браги» Витора Тормена.

Согласно данным источника, агент Марина Мутавджич ведет переговоры со стороны российского клуба.

27-летний бразильский защитник Витор Тормена стал игроком «Браги» в 2019 году. В минувшем сезоне он провёл за португальский клуб 40 встреч, в которых забил один гол и оформил один ассист. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца оценивается в 5 млн евро. Контракт Тормена с «Брагой» рассчитан до середины 2024 года.

источник: Metaratings.ru
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