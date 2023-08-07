«Спартак» ведёт переговоры по трансферу защитника «Браги»

Сегодня, 7 августа, издание Metaratings сообщает о том, что московский «Спартак» желает приобрести центрального защитника португальской «Браги» Витора Тормена.

Согласно данным источника, агент Марина Мутавджич ведет переговоры со стороны российского клуба.

27-летний бразильский защитник Витор Тормена стал игроком «Браги» в 2019 году. В минувшем сезоне он провёл за португальский клуб 40 встреч, в которых забил один гол и оформил один ассист. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца оценивается в 5 млн евро. Контракт Тормена с «Брагой» рассчитан до середины 2024 года.