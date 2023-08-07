«Торино» выкупит права на Влашича у «Вест Хэма» за 12 млн евро

Сегодня, 7 августа, футбольный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что «Торино» готов заплатить 12 млн евро за полноценный переход Николы Влашича из «Вест Хэма».

Согласно данным источника, итальянский и английский клубы уже согласовали трансфер.

В минувшем сезоне 25-летний хорватский полузащитник выступал за «Торино» на правах аренды. У туринского клуба имеется опция выкупа Влашича за 15 млн евро, однако итальянцы желали приобрести хорвата дешевле.

В Серии А Влашич сыграл 34 встречи, в которых забил пять голов и оформил шесть ассистов.