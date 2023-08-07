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Бубнов раскритиковал игрока «Зенита» Ренана за матч с «Динамо»

Мнение экс-футболиста «Спартака».
07 августа 2023 23:28
автор: Виталий Овсянников

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 3-го тура РПЛ «Зенита» против «Динамо».

По его мнению, не стоит говорить о серьезном кризисе в санкт-петербургском клубе, ведь сезон только стартовал. Бубнов заявил, что потери Кузяева и Малкома сильно ощущаются.

Также футбольный эксперт раскритиковал 19-летнего защитника «Зенита» Роберта Ренана.

«Бразилец молод и неопытен и часто позволяет себе играть авантюрно. Уже в начале встречи он отдал сопернику мяч в безобидной ситуации и позволил себя обыграть. Да и второй гол Тюкавина на совести Ренана. Пустил нападающего за спину, проиграл позицию. Один в один бразильца оставлять нельзя: ему ни скорости не хватает, ни навыков отбора. Семак в следующем туре вполне может поменять Ренана: после такого он, вероятно, присядет на скамейку», — приводит слова Бубнова Sportbox.

источник: Sportbox.ru
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