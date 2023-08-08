«Ротор» объявил об отставке главного тренера Стукалова

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов уволен со своего поста.

Как сообщает пресс-служба клуба из Волгограда, сотрудничество с 39-летним специалистом прекращено по взаимному согласию. Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Файзулин.

Отметим, что соглашение Стукалова с «Ротором» истекало летом 2024 года. Специалист возглавил клуб год назад. Под руководством Стукалова волгоградский клуб провёл 37 матчей, в которых одержал 20 побед, потерпел семь поражений и десть встреч сыграл вничью.

Добавим, что «Ротор» сейчас выступает в золотой группе дивизиона А Второй лиги. После четырёх игр клуб находятся на последней позиции турнирной таблицы, набрав три очка.