Юран прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение своих подопечных в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».

«Я должен быть доволен игрой? Как?! Я проиграл!

Помочь «Спартаку» в играх с их конкурентами? Я много не обещаю, но скучно не будет.

У нас был план возврата из Краснодара в Нижний, но мы поменяли его и сразу полетели в Москву, тренировались в Новогорске. Посчитал, что это будет правильно. Думаю, мы правильно подходим к восстановлению, к тренировочному процессу. Не буду раскрывать, но ничего сверхъестественного нет. В совокупности», - приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».