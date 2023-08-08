Глава РПЛ Алаев рассказал, над каким аспектом игры стоит поработать «Спартаку» 

Президент РПЛ Александр Алаев ответил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, который пожаловался на футбольный календарь после победы московской команды над «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

43-летний функционер дал совет по подготовке столичной команды к будущим играм.

«Как прошла подготовка к матчу? Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Добавим, следующий матч «Спартак» проведёт через три дня, в пятницу, 11 августа, против «Урала» в рамках 4-го тура чемпионата России.