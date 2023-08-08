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Глава РПЛ Алаев рассказал, над каким аспектом игры стоит поработать «Спартаку» 

Сегодня, 8 августа, красно-белые обыграли «Пари НН» со счётом 5:4 в Кубке России. 
Глава РПЛ Алаев рассказал, над каким аспектом игры стоит поработать «Спартаку» 
08 августа 2023 23:35
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Президент РПЛ Александр Алаев ответил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, который пожаловался на футбольный календарь после победы московской команды над «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

43-летний функционер дал совет по подготовке столичной команды к будущим играм.

«Как прошла подготовка к матчу? Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Добавим, следующий матч «Спартак» проведёт через три дня, в пятницу, 11 августа, против «Урала» в рамках 4-го тура чемпионата России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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