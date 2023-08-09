Норманн, выступающий в аренде в «Динамо», направил в «Ростов» просьбу о расторжении контракта

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что команда планирует судиться с хавбеком Матиасом Норманном в связи с тем, что футболист покинул Россию и требует расторгнуть его договор с «Ростовом» и московской командой.

Бело-голубые арендовали 27-летнего норвежца в прошлом году.

«Норманн направил в «Ростов» просьбу о расторжении договора. Как вы знаете, дроны попали в Москва-Сити. Он уехал из страны в целях безопасности. Мы с его позицией не согласны. Будем обращаться в арбитражный суд», — приводит слова Пивоварова Sport24.ru.

Добавим, Норманн выступал на правах аренды за «Динамо» с сентября 2022 года. Всего за столичный клуб он провёл 18 матчей и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.