ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Норманн, выступающий в аренде в «Динамо», направил в «Ростов» просьбу о расторжении контракта

Московский клуб готов обратиться в суд по этому поводу.
Норманн, выступающий в аренде в «Динамо», направил в «Ростов» просьбу о расторжении контракта
09 августа 2023 23:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что команда планирует судиться с хавбеком Матиасом Норманном в связи с тем, что футболист покинул Россию и требует расторгнуть его договор с «Ростовом» и московской командой.

Бело-голубые арендовали 27-летнего норвежца в прошлом году.

«Норманн направил в «Ростов» просьбу о расторжении договора. Как вы знаете, дроны попали в Москва-Сити. Он уехал из страны в целях безопасности. Мы с его позицией не согласны. Будем обращаться в арбитражный суд», — приводит слова Пивоварова Sport24.ru.

Добавим, Норманн выступал на правах аренды за «Динамо» с сентября 2022 года. Всего за столичный клуб он провёл 18 матчей и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.

источник: Sport24.ru
Тренер пляжной сборной России оценил завоевание бронзы на Играх стран СНГ 
В матче за третье место россияне обыграл национальную команду Омана.  
09.08.2023 23:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендир «Динамо» оценил шансы Захаряна уйти из клуба
Арсен может перебраться в Европу.
09.08.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мойсес Кайседо в ближайшее время может перейти в «Челси»
С 2021 года 21-летний игрок выступает за «Брайтон».
09.08.2023 23:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аль-Хиляль» с Малкомом вышел в финал Кубка арабских чемпионов
Бразилец помог своей команде в полуфинале обыграть «Аль-Шабаб».
09.08.2023 23:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче Кубка России  
Гол Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче Кубка России  
Российский хавбек отличился, исполнив штрафной удар в компенсированное время ко второму тайму.
09.08.2023 22:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: Кордоба забил гол с пенальти и сравнял счёт
«Динамо» – «Краснодар»: Кордоба забил гол с пенальти и сравнял счёт
Команды отправили в ворота друг друга по три мяча.
09.08.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: хозяева снова вышли вперёд
«Динамо» – «Краснодар»: хозяева снова вышли вперёд
Вячеслав Грулёв забил свой второй гол на 68-й минуте.
09.08.2023 22:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аль-Ахли» объявил о трансфере Франка Кессье из «Барселоны» 
Ивуариец присоединился к сине-гранатовым в прошлом году. 
09.08.2023 22:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак оценил перспективы Коваленко получить игровое время в «Зените» в текущем сезоне
Ранее сообщалось, что питерский клуб может отправить 20-летнего футболиста в аренду. 
09.08.2023 22:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.