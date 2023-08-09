Гендир «Динамо» оценил шансы Захаряна уйти из клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предложениях по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

«Мы поздравляем Захаряна с победным голом. Рассматривать предложения по нему, конечно, будем. Мы их рассматриваем. Такие дела не нуждаются в публичной огласке. Какова вероятность его ухода? 50 на 50», - приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Захарян забил победный гол в ворота «Краснодара» в матче Кубка России.

Ранее сообщалось, что Захарян может стать игроком «Реал Сосьедада».