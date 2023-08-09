Тренер пляжной сборной России оценил завоевание бронзы на Играх стран СНГ 

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги выступления команды на II Играх стран СНГ, в результате которых команда стала бронзовым призёром турнира.

«Если для России любое место кроме первого — это неудача, значит, мы очень хорошо работаем и продолжаем оставаться топ-сборной, несмотря на отстранение от международных соревнований. Огромное спасибо белорусам за прекрасный турнир, замечательную организацию, тёплую атмосферу. У нас, в пляжном футболе, получился самый представительный турнир среди всех видов спорта, представленных на Играх», — приводит слова 45-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, в матче за третье место национальная команда России одержала победу над сборной Омана со счётом 7:3. Победителем соревнований стала команда Беларуси, обыгравшая в финале Иран (5:4).