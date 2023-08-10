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«Ахмат» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Встреча пройдёт в Грозном.
«Ахмат» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России
10 августа 2023 19:24
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Ахмат"

Грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Волков, Уциев, Быстров, Камилов, Диванович, Харин, Бериша, Ковачев, Ильин.

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Дудиев, Ламейра, Галоян, Аванесян, Лазарев, Энрикес, Мусаев, Барков.

Напомним, встреча пройдет в Грозном. Начало в 20.00 по московскому времени.

Команды представляют группу 2, где, помимо них, также выступают «Зенит» и «Крылья Советов», которые играли между собой накануне в Самаре. Минимальную победу со счетом 1:0 одержали питерцы.

источник: РПЛ
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