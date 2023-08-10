«Сзади пока настоящий пожар». Ловчев — об игре «Динамо» на старте сезона

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об игре «Динамо» в стартовых матчах сезона.

«Личка раскрепощён, уверен в себе — он таким футболом увлекает и команду. Видно, что и футболисты, которые в прошлом году потухли, приходят в себя. Я имею в виду Захаряна и Макарова, прежде всего.

А сзади пока настоящий пожар. Почему, если копнуть поглубже? На мой взгляд, надо смотреть в детский и юношеский футбол — насколько там сильные тренера, есть ли там известные футболисты, которые были личностями, играли на высоком уровне?» - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее «Динамо» оказалось сильнее «Краснодара» со счётом 4:3. Победный гол забил Арсен Захарян на 90+6-й минуте.