Глушенков высказался о ничьей в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал игру команды в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

«Тяжёлая игра. Мы не делали, что задумывали. Спасибо Косте и, во-первых, спасибо Илье, что выручил нас», — цитирует Глушенкова «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после четырёх туров. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции. У самарской команды в активе восемь очков.