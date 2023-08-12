ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Глушенков высказался о ничьей в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Самарский клуб не знает поражений в новом сезоне.
12 августа 2023 17:45
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал игру команды в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

«Тяжёлая игра. Мы не делали, что задумывали. Спасибо Косте и, во-первых, спасибо Илье, что выручил нас», — цитирует Глушенкова «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после четырёх туров. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции. У самарской команды в активе восемь очков.

источник: Чемпионат.com
Форвард «Локомотива» Изидор прокомментировал свой возможный переход в «Марсель»
Француз играет в составе московской команды с прошлого года. 
12.08.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста о забитых мячах в текущем сезоне РПЛ 
Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста о забитых мячах в текущем сезоне РПЛ 
На счету нападающего «Локомотива» один гол в четырёх встречах. 
12.08.2023 18:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лантратов считает, что «Локомотиву» не хватает сбалансированности в обороне
Вратарь стал героем матча 4-го тура РПЛ.
12.08.2023 18:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стал известен новый капитан «Тоттенхэма» после ухода Гарри Кейна 
В субботу, 12 августа, англичанин стал игроком «Баварии».
12.08.2023 17:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голкипер «Локомотива» Лантратов отразил больше всех пенальти с момента дебюта в РПЛ
Футболист провел свой первый матч в высшем российском дивизионе 8 августа 2020 года.
12.08.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Шмаров высказался об уровне голкиперов московского «Спартака» 
В последних двух играх московская команда пропустила шесть мячей.
12.08.2023 17:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голкипер «Локомотива» Лантратов признан лучшим игроком матча с «Крыльями Советов»
Встреча 4-го тура РПЛ завершилась вничью.
12.08.2023 17:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Марадишвили помог «Локомотиву» избежать поражения от «Крыльев Советов»
Гол Марадишвили помог «Локомотиву» избежать поражения от «Крыльев Советов»
Команды отправили в ворота друг друга по одному голу.
12.08.2023 16:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.