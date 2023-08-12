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«Химки» обыграли «Родину» в домашнем матче Первой лиги

Подмосковная команда оддержала третью победу подряд.
12 августа 2023 19:12
автор: Александр Поволоцкий

«Химки» на своём поле одержали победу над «Родиной» в матче 5-го тура Первой лиги.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу Андрея Талалаева.

Авторами голов подмосковной команды Сергей Варатынов и Хетаг Хосонов

Таким образом, «Химки» поднялись на 4-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 9 очков. «Родина» идёт на 10-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

Первая лига

5-й тур

«Химки» – «Родина» – 2:0 (1:0)

Голы: Варатынов, 45+2, Хосонов, 83.

источник: «Советский спорт»
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