«Химки» обыграли «Родину» в домашнем матче Первой лиги

«Химки» на своём поле одержали победу над «Родиной» в матче 5-го тура Первой лиги.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу Андрея Талалаева.

Авторами голов подмосковной команды Сергей Варатынов и Хетаг Хосонов

Таким образом, «Химки» поднялись на 4-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 9 очков. «Родина» идёт на 10-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

Первая лига

5-й тур

«Химки» – «Родина» – 2:0 (1:0)

Голы: Варатынов, 45+2, Хосонов, 83.