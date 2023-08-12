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Пименов считает, что «Краснодар» является претендентом на чемпионство в РПЛ

Клуб не знает поражений в текущем чемпионате.
12 августа 2023 23:16
автор: Александр Поволоцкий

Экс-нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре «Краснодара» на старте сезона.

Отметим, что «быки» занимают первое место в таблице РПЛ после четырёх туров. У «Краснодара» в активе 12 очков.

«Может ли «Краснодар» в этом сезоне побороться за чемпионство? Да. Я изначально говорил, что это та команда, которая вместе с «Зенитом» будет претендентом на золотые медали. В общем, лидерство «Краснодара» на старте сезона не удивляет», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Краснодар» набрал 48 очков, заняв лишь шестое место.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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