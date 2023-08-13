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Форвард «Челси» Лукаку может продолжить карьеру в другом клубе Лондона 

Бельгиец принадлежит «пенсионерам» с 2021 года. 
13 августа 2023 22:17
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность покупки нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

Как утверждает источник, «шпоры» видят в 30-летнем футболисте потенциальную замену Гарри Кейну, который ранее перешёл в «Баварию». Сообщается, что стороны уже вступили в переговоры по трансферу бельгийского игрока.

Добавим, в минувшем сезоне Лукаку играл в составе «Интера» на правах аренды. За «нерадзурри» он сыграл 37 встреч, отличился 14 забитыми мячами и отдал семь ассистов. Его соглашение с «Челси» рассчитано до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы
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