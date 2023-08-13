Форвард «Челси» Лукаку может продолжить карьеру в другом клубе Лондона 

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность покупки нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

Как утверждает источник, «шпоры» видят в 30-летнем футболисте потенциальную замену Гарри Кейну, который ранее перешёл в «Баварию». Сообщается, что стороны уже вступили в переговоры по трансферу бельгийского игрока.

Добавим, в минувшем сезоне Лукаку играл в составе «Интера» на правах аренды. За «нерадзурри» он сыграл 37 встреч, отличился 14 забитыми мячами и отдал семь ассистов. Его соглашение с «Челси» рассчитано до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.