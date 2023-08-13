Гаджиев сравнил уходы Захаряна из «Динамо» и Малкома из «Зенита»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Ла Лига подходит Захаряну. Он техничный и координированный спортсмен. Безусловно, уход Захаряна — потеря для «Динамо». Конечно, это так, но вот сегодня команда победила без него. Думаю, клуб справится с потерей Захаряна. Уход Малкома из «Зенита» — это куда более серьёзная потеря, чем уход Захаряна из «Динамо», — приводит слова 77-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, Захарян является воспитанником академии «Динамо». В нынешнем сезоне за бело-голубых он провёл пять игр, отличился двумя забитыми мячами и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.