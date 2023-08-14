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Голкипер «Локомотива» Лантратов может быть вызван на ближайший сбор сборной России 

Об этом сообщил наставник вратарей национальной команды Виталий Кафанов. 
14 августа 2023 14:19
автор: Глеб Шевяков

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о выступлении голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в текущем сезоне.

«Илья радует своей игрой, он находится в списке кандидатов на ближайший сбор национальной команды. Сезон начался, слежу за всеми ребятами. На этой неделе буду разговаривать со всеми кандидатами в сборную. Сбор будет проведен — вопрос в количестве игр», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, Лантратов перешёл в «Локомотив» из «Химок» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне за московскую команду он сыграл 5 матчей и пропустил восемь голов.

Осенью текущего года национальная команда России должна провести товарищеский матч против сборной Катара.

источник: «Спорт-Экспресс»
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