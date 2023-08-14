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«Аль-Наср» без Роналду проиграл «Аль-Иттифаку» в первом туре чемпионата Саудовской Аравии

Португалец пропускал матч из-за травмы.
14 августа 2023 23:21
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Аль-Насра» проиграли в стартовом матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифаку» со счетом 1:2.

Счет открыл дебютант «Аль-Насра» полузащитник Садио Мане, перешедший из «Баварии». Гол был забит после передачи Али Аль-Хассани.

На 47-й минуте шведский нападающий «Аль-Иттифака» Робин Квайсон забил ответный мяч. Через шесть минут форвард Мусса Дембеле вывел «Аль-Иттифак» вперёд.

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил матч из-за полученной травмы.

В минувшем чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место. «Аль-Иттифак» финишировал седьмым, заработав 37 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад».

источник: «Советский спорт»
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